شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء التحويلات المركزية الإلكترونية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم التحويلات المركزية بجامعة حلوان حيث أعلنت الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة عن طرق التحويلات بالجامعة الكترونيًا من خلال فيديو توضيحى تقدمه وحدة الدعم الإلكترونى بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

وتتم عملية التحويل الإلكترونى من خلال دخول الطالب على الربط التالى لبرنامج التحويلات المركزية بالجامعة:-

http:/app2.helwan.edu.eg/transfer

ويقوم الطالب بالضغط على زر تسجيل أول مرة، وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور باللغة الإنجليزية وحفظ البيانات الخاصة به، ثم يقوم بتسجيل الدخول واختيار بيانات أول مرة واستكمال كافة بياناته وتحميل صور مستنداته الشخصية والتأكد من ظهورها على الشاشة.

وبعد استيفاء البيانات يجب على الطالب متابعة صفحته بشكل يومى للتأكد من قبول المستندات وعدم الاحتياج لأى مستندات أخرى، وفى حالة رغبة الطالب فى مزيد من الاستفسارات عليه الضغط على شكاوى الطلبة، وسيظهر له الرد على نفس الصفحة في أقرب وقت ممكن.