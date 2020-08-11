شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يوجه بالاستعدادات للعام الدراسى وإعداد مقررات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، النواب وعمداء الكليات والأمين العام للجامعة والأمناء المساعدين وأمناء الكليات ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى العموم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالقبة، فى إطار المتابعة الدورية لكل الأعمال والإجراءات الإدارية والحماية المدنية، ومراجعة إجراءات الامتحانات.

وشدد الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال الاجتماع، على سرعة التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة لضمان إعلان النتائج عقب انتهاء أعمال الامتحانات، وتجهيز الافادات الخاصة بطلاب السنوات النهائية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكل كلية وتيسر وسرعة استخراجها للطلاب.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل، بضرورة بدء الاستعدادات للعام الدراسى الجديد بالتزامن مع أعمال الامتحانات والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية فى الكليات والمدن الجامعية وكافة المنشآت الجامعية.

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كما وجه بالاستعداد بتجهيز كل مواد الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتحول عمليات التدريس اليكترونيا مع وضع بنوك أسئلة فى كل المواد، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتحول طرق التدريس والامتحانات إلى نظام التعليم المدمج.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على الاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق لطلاب الثانوية العامة الثلاثة بالجامعة بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

كما أكد على ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية في الكشف الطبي للطلاب الجدد وتشكيل لجان طلابية من الطلاب القدامى لاستقبال ومساعدة الطلاب الجدد، والمتابعة المستمرة لضمان نجاح تجربة تحويل تسكين طلاب المدن الجامعية إلى النظام الاليكتروني؛ وأيضًا نظام التحويلات المركزي والتربية العسكرية.

وشدد على الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الجامعة والحماية المدنية داخل الكليات، ووجه بضرورة مراعاة النظم المعمول بها والآمنة لتخزين واستخدام المواد القابلة للإشتعال وخاصة بكلية العلوم، وضرورة الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة للأجهزة والمصاعد بالكليات.