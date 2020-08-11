فيديو| وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- نسيم عبدالفتاح:

أدلت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الثلاثاء، بصوتها الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة، بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

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وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.