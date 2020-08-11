"مصر للطيران" تسير 24 رحلة دولية تقل 2300 راكب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، إن الشركة تسيِّر، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 24 وجهة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 2300 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، أثينا، روما، فرانكفورت، لندن، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، اربيل، ميلانو) ورحلتين جويتين إلى (دبي وأبو ظبي)، ورحلة استثنائية إلى كل من (أبها والرياض)، بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى (شرم الشيخ) ورحلة داخلية إلى (الغردقة) ورحلات الشحن الجوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٣٠٠ راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.