مطار القاهرة يسيِّر 118 رحلة تقل 11 ألف راكب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار يشهد، اليوم الثلاثاء، إقلاع وهبوط 118 رحلة طيران إلى عدة وجهات دولية وعربية ومحلية، تنقل نحو 11 ألف راكب من جنسيات مختلفة داخل صالات السفر والوصول بالمطار.

وأضافت المصادر: تقلع من صالات السفر اليوم 58 رحلة تنقل على متنها نحو 4194 راكبًا من جنسيات مختلفة إلى عدة عواصم عالمية، كما تستقبل صالات الوصول 60 رحلة على متنها 6769 راكبًا من جنسيات مختلفة قادمة من عواصم ومدن عالمية.

وتابعت المصادر بأن سلطات مطار القاهرة الدولي تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.