داعيا المواطنين للمشاركة.. رئيس الوزراء يُدلي بصوته فى انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بالحي الحادي عشر، بمدينة الشيخ زايد.

ودعا رئيس الوزراء جُموع الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الجديد، في ظل المناخ الديموقراطي الذي تتمتع به مصر، والذي يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية.

وأكد مدبولي أن هذا الاستحقاق الدستوري، يسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع، هي مجلس الشيوخ، ليضم تمثيلا كاملا للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه، بهدف توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية، ويتكامل دوره مع مجلس النواب، لإثراء الحياة السياسية في مصر.​

وبدأ اليوم الثلاثاء، تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر حتى غد الأربعاء. ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.