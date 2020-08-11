انتظام الخدمات الأمنية لتأمين مقار الانتخابية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: بدأت كافة الخدمات الأمنية أمام مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة بالانتظام صباح اليوم الثلاثاء، في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020 لتامين المواطنين والمقار الانتخابية. وأكدت القيادات الإشرافية والميدانية على الخدمات الأمنية التاكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية من " تعقيم – تطهير – تباعد اجتماعي" حرصا على سلامة المواطنين. وتقوم القوات بتأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان، من خلال عدد من الدوائر الأمنية وتوفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، وتقديم أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

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