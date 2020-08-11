انتظام الخدمات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:

انتظمت الخدمات الأمنية منذ الصباح الباكر بمحيط اللجان الانتخابية، التي تشهد التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين.

وتشترك القوات المسلحة في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ، ضمانًا لخروجها بشكل لائق، ولتيسير إجراءات الانتخابات أمام المواطنين بمختلف المحافظات.

وعززت أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية، كما تعمل على تأمين كافة الطرق والمحاور المؤدية لتلك اللجان.

وتنطلق اليوم الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.