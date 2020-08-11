لإشراف القضاة على الانتخابات.. تأجيل جلسات المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية إداريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرحت مصادر بمجلس الدولة، أن جلسات المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء، سيتم تأجيلها إداريًا، نظرًا لإشراف هيئة المحكمة على انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف المصادر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن الجلسات سيتم تأجيلها إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.

وتنطلق اليوم الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامي بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستوري، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التي تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.