تعزيزات أمنية على مستوى الجمهورية لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تعزز أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، من تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية التي تشهد التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ.

كما تعمل أجهزة الأمن على تأمين كافة الطرق والمحاور المؤدية لها، مع تكليف خدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى لجان الانتخاب.

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وتنطلق اليوم الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامي بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستوري، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التي تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).