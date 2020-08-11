مصر | تأجيل جلسات مجلس الدولة لإشراف القضاة على انتخابات مجلس الشيوخ

وتنطلق اليوم الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

ونُقدم لكم متابعي بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مثل ماهو مجلس الشيوخ وطريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية ومواعيد الانتخابات وشروط الترشح، وهي كالتالي:-

ما هو مجلس الشيوخ وما دوره؟



مجلس الشيوخ المصرى هو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى «مجلس الشورى المصرى».

كيف ستتم الانتخابات في ظل انتشار كورونا؟



أعلن المستشار لاشين إبراهيم، عدد من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا، وجاءت كالآتي:

توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين.

- تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده.

- وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين.

- تكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة.

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- فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف.

- إلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت.

- تقليل أعداد الناخبين، ما سيؤدي لزيادة عدد لجان الاقتراع.

كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية؟



أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق هما:-

1- الاستعلام عبر موقع الهيئة الرسمي www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقمًا.

2- إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

3- الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.