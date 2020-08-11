مصر | بدء انتظام الخدمات الأمنية من أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة "صور"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بدء انتظام الخدمات الأمنية من أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظمت الخدمات الأمنية، منذ بداية الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين، أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، أمام اللجان والمدارس المقرر إجراء عملية الاقتراع بها.

كما تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتباعد إجتماعي، كضروروة إساسية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت مدارس القاهرة، تواجد أمني لتأمين وتنظيم سير العمليات الإنتخابية، مثل مدرسة عمرو بن العاص بمصر الجديدة، ومدرسة هدي شعراوي بمنطقة السلام أول، ومدرسة الجمهورية الإبتدائية المشتركة بالمعادى، مدرسة النجوم بمصر الجديدة.

ونُقدم لكم متابعي بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مثل ماهو مجلس الشيوخ وطريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية ومواعيد الانتخابات وشروط الترشح، وهي كالتالي:- ما هو مجلس الشيوخ وما دوره؟ مجلس الشيوخ المصرى هو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى «مجلس الشورى المصرى». كيف ستتم الانتخابات في ظل انتشار كورونا؟ أعلن المستشار لاشين إبراهيم، عدد من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا، وجاءت كالآتي: توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين. - تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده. - وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين. - تكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة. - فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف. - إلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت. - تقليل أعداد الناخبين، ما سيؤدي لزيادة عدد لجان الاقتراع. كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية؟ أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق هما:- 1- الاستعلام عبر موقع الهيئة الرسمي www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقمًا. 2- إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151. 3- الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141. ما هي شروط الترشح لمجلس الشيوخ؟ وفقًا للمادة 9 من مشروع قانون مجلس الشيوخ مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ: Advertisements - أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. - أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده. - ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين (35) سنة ميلادية. - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل. - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا. - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين: * انقضاء الفصل التشريعى الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. * صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس بإلغاء الأثر المانع. ماذا عن نظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ؟ وافق مجلس النواب على المادة 10 التي تنص على "أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته". كيف تم اختيار رموز المرشحين لمجلس الشيوخ؟ أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 39 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن القرار تحديد 100 رمز انتخابى لنظام الفردى، و158 رمزا لنظام القوائم وفقا للجداول المرفقة. ماهي نسبة المرأة في مجلس الشيوخ؟ حسم مجلس النواب الخلاف حول نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، ووافق على المادة الأولي من مشروع قانون مجلس الشيوخ والتي تقضي بأن يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. ما هي ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الشيوخ؟ وافق مجلس النواب، على المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ الجديد، والخاصة بتنظيم ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء "الشيوخ". وحددت المادة 28 ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وفي مقدمتها أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، أن تخصص "10%" من المقاعد على الأقل للمرأة. وتنص المادة على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، بمراعاة الضوابط الآتية: - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ. - ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. - ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها - أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.

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