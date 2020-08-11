أخبار مصر | وزير الرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشروق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تقام علي مدار يومي الثلاثاء والاربعاء.

واطمأن الوزير على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، لتأمين الناخبين والحفاظ علي المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن عملية التصويت هي واجب علي كل شخص له حق التصويت، داعيا الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في الانتخابات.

حيث تنطلق اليوم عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، والذي يحق فيه لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.