أخبار مصر | رئيس جامعة حلوان يفتتح ورشة عمل "الإبداع التكنولوجي والتحول الرقمي"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة حلوان يفتتح ورشة عمل "الإبداع التكنولوجي والتحول الرقمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان "الإبداع التكنولوجي والتحول الرقمي" والتي ينظمها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC التابع لوزارة الاتصالات، "أونلاين" عن طريق برنامج "zoom".

جاء ذلك في إطار خطة جامعة حلوان لتحقيق التطور التكنولوجي وتطبيق منظومة التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، في ظل دعم الجامعة لمشروعات التحول الرقمي والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وحضر ورشة العمل الأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية، نائبة رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، والدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والمشروعات، والدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمى بالجامعة.

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وفي بداية اللقاء، أوضح رئيس جامعة حلوان، أهمية دعم عملية التحول الرقمى بالجامعة، ودعم البنية التكنولوجية للإسهام فى تحقيق التنمية مشيرًا إلى أهم مشروعات التحول الرقمي والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات بالجامعة موضحًا وجود العديد من الكليات التكنولوجية مثل كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي التي تدعم عملية التحول الرقمي.

وحاضر في ورشة العمل، دكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

وتضمنت الورشة مناقشة عدد من الموضوعات حول مفهوم التحول الرقمي وأهم تقنياته التي يمكن أن تساعد في إحداث طفرة رقمية وكذلك الابتكار في التحول الرقمى، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة المنظمة أو زيادة الإنتاج وأهمية نشر ثقافة الابتكارات فهي وسيلة لإيجاد حلول جديدة للتحديات التي نواجهها وضرورة توظيف الابتكار في عملية التحول الرقمى، كما استعرضت ورشة العمل استراتيجية التحول الرقمى الي جانب عرض نماذج لبعض المؤسسات التي استطاعت بالفعل التحول الرقمي.