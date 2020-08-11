شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لتوافد المواطنين على اللجان قبل بدء التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة " الخليج 365" أول صور لتوافد المواطنين على اللجان قبل بدء التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ حيث اصطف عدد كبير من الناخبين أمام مقار لجان التصويت قبل فتح أبوابها رسميا فى أول أيام التصويت.

وانتهت المحاكم الابتدائية على مستوى 27 محافظة، حتى الساعات الأخيرة من مساء أمس الإثنين، من تسليم القضاة رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ حقائب أوراق الاقتراع، والمستلزمات الوقائية من فيروس كورونا وذلك لتوجه بها صباح اليوم الثلاثاء إلى لجانهم الانتخابية، وبدء التصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في اليوم الأول للاقتراع.

وتسلم أكثر من 14 ألف قاضي، من رؤساء اللجان الفرعية، حقيبة أوراق الاقتراع، حتى يتسنى لهم الوصول إلى اللجان التي يتولون الاشراف عليها وفتحها في المواعيد المحددة دون تأخير، وتضمنت تلك الحقيقة عدد كاف من بطاقات الاقتراع بالنظامين الفردي والقائمة، وكشف الناخبين المقيدين أمام اللجنة "نموذج 6ش"، ومحاضر فتح وغلق اللجان في اليومين، ومحاضر الفرز، وكشوف تجميع الأصوات، ونماذج حضور أمناء اللجان ومنسقي الطابور، وخاتم اللجنة الفرعية.





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