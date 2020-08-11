شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف قاضى يتسلمون حقيبة أوراق الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المحاكم الابتدائية على مستوى 27 محافظة، حتى الساعات الأخيرة من مساء أمس الإثنين، من تسليم القضاة رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ حقائب أوراق الاقتراع، والمستلزمات الوقائية من فيروس كورونا وذلك لتوجه بها صباح اليوم الثلاثاء إلى لجانهم الانتخابية، وبدء التصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في اليوم الأول للاقتراع.

وتسلم أكثر من 14 ألف قاضي، من رؤساء اللجان الفرعية، حقيبة أوراق الاقتراع، حتى يتسنى لهم الوصول إلى اللجان التي يتولون الاشراف عليها وفتحها في المواعيد المحددة دون تأخير، وتضمنت تلك الحقيقة عدد كاف من بطاقات الاقتراع بالنظامين الفردي والقائمة، وكشف الناخبين المقيدين أمام اللجنة "نموذج 6ش"، ومحاضر فتح وغلق اللجان في اليومين، ومحاضر الفرز، وكشوف تجميع الأصوات، ونماذج حضور أمناء اللجان ومنسقي الطابور، وخاتم اللجنة الفرعية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يجب على رؤساء اللجان التواجد اليوم الثلاثاء بمقر اللجنة الفرعية التي سيشرف عليها في تمام الساعة الثامنة صباحا وتحديد جمعية الاقتراع والحرم الانتخابي للجنة، والتأكد من إزالة أي لافتات دعاية انتخابية لأي مرشح في محيط المركز الانتخابي.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات على القضاة الحرص على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول لتصويت، والا يزيد عدد مندوبي المرشحين الحاضرين في اللجنة الواحدة عن ثلاثة مندبين، كما يسمح للمرشح بتفويض مندوب مبيت يقتصر دوره على المبيت أمام مقر حفظ صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت وغلق المقر الانتخابي في اليوم الأول.

وطالبت الهيئة الوطنية من جموع الناخبين توخى الحرص والوقاية الصحيحة من فيروس كورونا حيث من خلال الحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت وعدم خلعها إلا بطلب من رئيس اللجنة للتعرف على هوية الناخب، فيما وفرت كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحمله، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وعدم إلقاء المناديل والمتعلقات الشخصية داخل مراكز أو لجنة الاقتراع.

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يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، أمس الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسي مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشحا والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد.