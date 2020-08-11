شكرا لقرائتكم خبر عن كراسى متحركة ومظلات انتظار لمواطنى القليوبية بلجان انتخابات الشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجان الاتتخابات بالقليوبية الاستعداد لفتح اللجان لاستقبال الناخبين من أبناء المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ المقررة اليوم ، حيث حرصت على توفير كراسى متحركة لكبار السن لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس.

واستعدت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، لفتح أبوابها فى الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، المقررة اليوم الثلاثاء وحتى مساء غدا الأربعاء، حيث أن يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر بـ3 مليون و255 ألف ناخب.

فيما أنهت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اللمسات النهائية من استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق تطبيق التباعد الاجتماعى بين الناخبين، والتزام الجميع بإرتداء الكمامات أثناء الإدلاء بأصواتهم .

كما أكدت المحافظة، على تواجد طبيب وممرضة بكل لجنة، وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين، والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.

كما أنهت مديرية الأمن بالقليوبية، بإشراف اللواء فخر الدين العربي، مدير الأمن، إجراءات تطبيق خطة أمنية محكمة، حيث تم تكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة ونشر أفراد أمن سريين بمحيط اللجان لتأمين المواطنين خلال عملية التصويت.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا فى قاعدة البيانات، التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسى واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى 124 دولة، أمس الإثنين فى تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتى جرت يومى 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردى فى 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بنى سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسى مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادى الجديد مرشحين على مقعد واحد.

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فيما ترشحت قائمة واحدة وهى القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالى 100 مرشحا والمخصص لها فى نفس الوقت 100 مقعد.

لجان انتخابات القليوبية

كراسى متحركة لكبار السن بلجان انتخابات القليوبية

كراسى متحركة لكبار السن بلجان انتخابات القليوبية

لجان انتخابات القليوبية