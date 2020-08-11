75% من القراء يتوقعون حدوث تعديل تشريعى بتغليظ عقوبة جرائم التنمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع حدوث تعديل تشريعى بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنمر، توقع غالبية القراء حدوث تعديل تشريعى بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنمر. Advertisements وتوقع 75% من القراء حدوث تعديل تشريعى بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنمر، بينما استبعد 25% من القراء حدوث تعديل تشريعى بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنمر.



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