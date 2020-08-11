شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: اعتدنا على أداء المصريين دورهم الوطنى فى المشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، المصريين بالتمسك بحقوقهم السياسية والنزول لصناديق الانتخابات اليوم الثلاثاء لاختيار الأفضل فى انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية وفرت كافة الإجراءات الوقائية لتأمين الناخب وتمكينه من الإدلاء بصوته كما أن الانتخابات تخضع لإشراف قضائي كامل.

وطالب وكيل أول مجلس النواب، بعدم الانصياع وراء أى دعوات تحريضية ممن لا يريدون الخير لمصر وأهلها من شأنها عدم استخدام هذا الحق الدستورى وعدم الخروج للتصويت فى الانتخابات، مبديا ثقته فى تسجيل المصريين كعادتهم أبهى صور للمشاركة الإيجابية أمام العالم أجمع والذى عاهدنا عليه دائما فى تأدية دوره الوطنى ولدعم مؤسسات الدولة ولانتخابات أول مجلس للشيوخ.

ولفت إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أمانة وواجب وطنى لابد من السعى له ، خاصة وأن مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان" بما له من اختصاصات هو إضافة هامة تثري للحياة البرلمانية ويساهم في توسيع مشاركة الأحزاب السياسية، كما أن مجلس النواب ينتظر من الشيوخ البحث والمشاركة وتقديم الاستشارات والرأي وهو ما يستلزم أن يكون المصريين فى هذا الاستحقاق على قلب رجل واحد من أجل أختيار الأفضل .

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وناشد وكيل البرلمان، الشعب المصرى العظيم بالذهاب الى صناديق الانتخابات غدا وبعد غد للمشاركة بكثافة فى اختيار من يمثلهم أفضل تمثيل داخل مجلس الشيوخ.

وينطلق اليوم الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في أولى جولاته داخل جمهورية مصر العربية والتي يدلى فيها نحو 63 مليون ناخبا بأصواتهم على مدار يومين 11 و12 أغسطس تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فيما انتهى المصريين بالخارج الإثنين من التصويت فى تلك الانتخابات عبر البريد في التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أجنبية.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.