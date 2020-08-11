الجريمة في 24 ساعة| 4 جرائم قتل وضبط نصف طن ذهب خام و47 مصابًا في 3 حوادث طرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:
شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين اختفاء "عريس" قبل زفافه بأيام في البحيرة، ومقتل شاب بسبب خلافات ثأرية، وضبط مُنقب عن الذهب وبحوزته نصف طن ذهب خام، وإصابة 47 في 3 محافظات.
- "علاقة غامضة وتوصيلة للموت".. كشف لغز اختفاء "عريس" قبل زفافه بأيام في البحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية لغز اختفاء شاب قبل زفافه بأيام قليلة، عقب خروجه يوم الجمعة الماضي، من منزل أسرته بمركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، وتبين مقتله على يد ابن عمة خطيبته الذي تربطه بها علاقة عاطفية.
- نار لم تنطفئ منذ عام.. حل لغز قتيل "أبو ربع" في زراعات البدرشين
ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات ثأرية بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.
- ضبط المتهم بقتل تاجر أغنام عن طريق الخطأ في الشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر أغنام مقتولًا داخل مزرعته بقرية "شبرا النخلة" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
- عن طريق الخطأ.. ضبط المتهم بقتل صديقه في الشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزراء الداخلية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل بمحافظة الشرقية.
- "نصف طن ذهب".. ضبط متهم بالتنقيب عن المعدن النفيس في أسوان
ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة أسوان اليوم الاثنين، متهمًا بالتنقيب عن الذهب وفي حيازته 6 أجولة "شكائر" بها خام الذهب.
- مصرع 2 وإصابة 18 في انقلاب سيارة ربع نقل بـ"صحراوي الصف"
لقي عاملان مصرعهما، وأصيب 18 آخرون، أمس الأحد؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمركز الصف، جنوب الجيزة.
- إصابة 15 عاملًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي في الشرقية
أصيب 15 عاملًا باليومية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري الإقليمي، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالشرقية.
- بالأسماء- إصابة 14 في حادث سير على طريق باريس في الوادي الجديد
أصيب 14 شخصًا، صباح اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من نقطة الكيلو ١٠٥ طريق قرية بغداد التابعة لمركز باريس-الأقصر بمحافظة الوادي الجديد.
- 3 مصابين بالاختناق في حريق شقة سكنية بأسيوط
أصيب 3 أشخاص باختناق، جراء حريق داخل شقة سكنية، في قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.
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