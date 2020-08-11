في 11 خطوة.. كيف يصوت الناخب في "اقتراع الشيوخ"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بحيث يتنافس على المقاعد المائة المخصصة للنظام الفردي 787 مرشحًا في 27 دائرة انتخابية، وقائمة واحدة تحت اسم "القائمة الوطنية لدعم مصر" التي تضم 11 حزبًا سياسيًا.

ويرصد "الخليج 365" خلال النقاط التالية كيفية إدلاء الناخب بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ:

- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي- دون الاشتراط أن تكون سارية.

- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب.

- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

- ثم يأخذ الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

- يُجرى التصويت على مرشحين القوائم في بطاقة مستقلة.

Advertisements

- يُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة أخرى مستقلة.

- اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة في الفردي.

- يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردي والآخر بالقائمة.

- التوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.

- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.

- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

ويلزم إجراء الناخب لعملية التصويت أن يكون اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته ومرتديًا للكمامة، وغير مسموح للناخبين الوافدين المتواجدين في غير محل إقامتهم، بالإدلاء إلا في دوائرهم.