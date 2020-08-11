شكرا لقرائتكم خبر عن 585 لجنة فرعية بكفر الشيخ تتزين لاستقبال 2 مليون و350 ألف ناخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتمل استعداد محافظة كفر الشيخ، لاستقبال الناخبين باللجان بقرى ومدن المحافظة، وتشهد اللجان تواجد أمني، ومتابعه عبلى مدار الساعة من اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،وتفقدات مستمرة لرؤساء المدن والوحدات القروية.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انتهاء كل الإستعدادات لإستقبال إنتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020م، والتى من المقرر إجرائها بدء من الساعة الـ 9 صباح غد الثلاثاء، ويوم الأربعاء، الموافق 11و 12 من أغسطس الجارى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الإنتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لتظهر محافظة كفرالشيخ بالمظهر اللائق لها بين جميع محافظات الجمهورية.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية لمجلس الشيوخ 2020م، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2 مليون و350 ألف مواطناً.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، تفقدوا مقار الانتخابات الفرعية الـ 585 بقرى ومدن المحافظة، وتم التأكد من جاهزيتها وتطهيرها وتعقيمها، وفرشها، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية، والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وتوافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية، وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد في مختلف الوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أنه تم توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن، كما تم توفير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي مراعاة لظروف كبار السن والمرضي ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه، مشدداً على توفير خط تليفون أرضي مع رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم انشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي، لحماية الناخبين من الشمس ،وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وتجهيز أماكن المبيت وتوفير مولدات كهربائية وساتر رملي .

كما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، أثناء العملية الانتخابية،و تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم متابعة سير الإنتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أية حالات طارئة والحل الفورى لاية مشكلة، ضماناً لسير العملية الانتخابية بنجاح، بالإضافة إلى هذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان إنتظام العملية الإنتخابية واتمامها على اكمل وجه.

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وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيباً بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.

يذكرأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، ستتابع وتتلقى تقارير من رؤساء المدن، ومن الغرف الفرعية، التي تم ربطها بغرفة عمليات المحافظة.