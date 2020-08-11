شكرا لقرائتكم خبر عن «المنوفية» تستقبل أكثر من 2 مليون ناخب للتصويت في انتخابات «الشيوخ» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل محافظة المنوفية، الثلاثاء، 2 مليون و688 ألفا و280 ناخبا داخل 619 لجنة فرعية و515 مقراً انتخابياً، للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستعقد على مدار يومين، حيث تبدأ اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

واكد اللواء ابراهيم ابوليمون، محافظ المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتأكد من مدي جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية، وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس «كورونا» بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.

كما تم تدشين مبادرة «اعرف لجنتك» الانتخابية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتوفير بيانات الناخبين من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم لمساعدتهم على أداء واجبهم الانتخابى في الإقتراع.