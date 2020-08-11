شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يسدد 21 مليون جنيه إعانات كورونا.. ويُعد لصرف 556 طلبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد سدد إعانات كورونا بقيمة 21 مليون جنيه حتى الآن، موضحا أنه تم الصرف فعليا لإجمالى 493 عضوا، بواقع 30 طبيب أسنان، 360 طبيبا بشريا، 100 صيدلى، 3 أطباء بيطريين.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه ما زال هناك دفعة تضم 556 عضوا بالاتحاد قيد الصرف، تضم: 65 طبيبا للأسنان، و248 طبيبا بشريا، و213 صيدليا، و27 طبيبا بيطريا، لافتا إلى وجود 2500 طلب جديد لصرف إعانات كورونا من الاتحاد سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفهم للأعضاء.

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ويأتى ذلك على خلفية إعلان اتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، صرف صرف 20 ألف جنيه (عشرون ألفا) للمصابين من الأعضاء بفيروس كورونا المستجد، و50 ألف جنيه (خمسون ألفا) للوفاة، بالإضافة إلى (أربعة آلاف) إعانة الجنازة العادية.

وكانت النقابة العامة للأطباء قالت إن اتحاد المهن الطبية قام بتسليم الدعم المالى لعدد 608 أطباء أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بإجمالى 12 مليونا و160 ألف جنيه منذ بداية الجائحة إلى الآن، وحاليا تتم مراجعة طلبات الدعم المقدمة من 2520 طبيبا آخرين وإرسالهم للاتحاد تمهيدا للصرف بعد العيد، موضحة أنه جار مراجعة طلبات الدعم من أسر الشهداء تمهيداً لإجراءات الصرف، حيث تم استلام 15 طلب دعم وفى انتظار الطلبات الأخرى.

فيما قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجمالى ما تم صرفه من دعم لشهداء ومصابى فيروس كورونا المستجد، حتى الآن 4.060,000، أربعة ملايين وستين ألف جنيه، لعدد 195 طبيب أسنان، مشيرا إلى أنه تم صرف 100 ألف جنيه لطبيبين من أطباء الأسنان، بواقع "50 ألف من النقابة العامة لأطباء الأسنان، و50 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية"، بالإضافة إلى صرف 20 ألف جنيه لكل طبيب أسنان أُصيب بالفيروس، بإجمالى عدد 193 طبيبا.