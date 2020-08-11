شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يدلى بصوته بانتخابات الشيوخ اليوم فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدلى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بصوته فى عملية التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، صباح اليوم الثلاثاء، بأحد لجان الانتخابات بمدينة نصر. وينطلق اليوم الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فى أولى جولاته داخل جمهورية مصر العربية والتى يدلى فيها نحو 63 مليون ناخبا بأصواتهم على مدار يومين 11 و12 أغسطس، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ 787 مرشحا فى 27 دائرة بالنظام الفردى، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضو بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السرى المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردى و100 بنظام القائمة.

وتبدأ عمليات التصويت داخل مصر على مدار يومين، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء فى نحو 14 ألف لجنة فرعية تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاض، وفقا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من جائحة فيروس كورونا.