شكرا لقرائتكم خبر عن خطة رفع كفاءة محطات وخطوط مياه الشرب بجميع المحافظات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لخطة التنمية لعام 2021/20 فيما يخص الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى يتمثل دورها في تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بباقي محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يبلغ عدد المشروعات المقرر دخولها الخدمة بالعام الحالي 2020/19 نحو 180 مشروعا (منها 37 مشروع مياه شرب، و 143 مشروع صرف صحي)، في حين بلغ عدد المشروعات المستهدف نهوها بالعام المالي 2021/20 نحو 250 مشروعا، (منها 45 مشروع مياه شرب، و 205 مشروع صرف صحي)، فضلا عن بعض المشروعات القومية فى عدد من المحافظات.

وفيما يلى نستعرض خطة التنمية فيما يخص إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات الجمهورية بتكلفة قدرها نحو 2.095 مليارجنيه (خزانة عامة)، ويهدف إلى:

رفع كفاءة محطات وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

رفع كفاءة روافع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى.

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توصيل مياه الشرب لجميع القرى.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019/2020/2021.

ووفقا لقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.