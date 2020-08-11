شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا تقع فى المحظور.. اعرف ضوابط عملك كممثل عن المرشح داخل لجنة الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادت على قدم وساق لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وتعريف عمل مندوب المرشح ووكيل المرشح فى اللجان الفرعية للانتخابات واللجان العامة، وذلك وفقا لصحيح القانون.

وأشارت الهيئة الوطنية فى تعريفاتها على موقعها الرسمى، أن مندوب المرشح هو أحد الأشخاص الذى يختاره المرشح لكي يمثله داخل اللجنة الفرعية، ومن حقوق المندوب متابعة عملية الاقتراع - دون التدخل فيها - منذ بدايتها وحتى نهايتها.

بينما وكيل المرشح فهو أحد الأشخاص الذى يختاره المرشح لكي يمثله في نطاق اللجنة العامة، ومن حقوقه المرور على اللجان الفرعية ومطالبة رئيس اللجنة بإثبات ما يتراءى له من ملاحظات.

وحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020،فإن جريت الانتخابات على يومين وهو ما يطبق فى انتخابات مجلس الشيوخ لـ2020، لابد وأن يكون مندوب المرشح حاضر فى بداية اليوم التالى ليقوم رئيس اللجنة الفرعية بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع والمظاريف التى تحتوى على الأوراق ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التى تمت ويرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية .

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ومن حقوق الناخب، عدم التأثير على وجهة صوته من أى من الأشخاص المتواجدين داخل مقر اللجنة الفرعية من بينهم مندوب المرشح .

يذكر أنه ينطلق اليوم الثلاثاء مارثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في أولى جولاته داخل جمهورية مصر العربية والتي يدلى فيها نحو 63 مليون ناخبا بأصواتهم على مدار يومين 11 و12 أغسطس تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.