بالأرقام.. حملة الترويج للسياحة ترفع نسبة البحث عن المقاصد المصرية 60%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أكثر من شهر ونصف على إطلاق الحملة الترويجية للسياحة المصرية، وإغلاق لحركة السياحة الدولية دام لأكثر من ثلاثة أشهر، استطاعت الحملة تحقيق نتائج ايجابية بالتزامن مع استئناف السياحة الدولية لثلاث محافظات ساحلية، وتم إطلاق هذه الحملة على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من دول الخليج العربى وأوروبا وآسيا، منها ألمانيا و بولندا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا، كمرحلة أولى، وذلك تزامنا مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى أول يوليو الماضى. وإليك أهم المعلومات عن الحملة الترويجية ونتائجها: 1. اطلقت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، الحملة الترويجية الدولية “Same Great Feelings” فى أواخر يونيو الماضي. 2. انتجت الفيلم الدعائى "رحلة سائح فى مصر" وتمت إذاعته على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة بالتزامن مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر. 3. سعت الحملة للتواصل والتفاعل مع الجمهور فى الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر بهدف إطلاعهم على التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية. 4. تم عرض هذا الفيلم على عدد من القنوات التليفزيونية العربية والدولية مثل شبكة قنوات CNN وقناة Discovery. 5. الفيلم الدعائى المصرى حقق نسبة مشاهدة مرتفعة جدا مقارنة بنسب المشاهدة العالمية Benchmark for view rates. Advertisements 6. حقق الفيلم 77 مليون مشاهدة علي Google 7. و 80 مليون مشاهدة علي Facebook. 8. 4 مليون مشاهدة علي Twitter. 9. بالإضافة إلى 3.6 مليون مشاهدة على موقع الـTikTok. 10. حوالى مليون مشاهدة على موقع الـ SnapChat. 11. ساهم في تحسين الصورة الذهنية لمصر بشكل ملحوظ لمن شاهد الفيلم في العديد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. 12. تحسنت الصورة الذهنية بنسبة 45 % في المانيا، و 43% في بولندا و 39% في ايطاليا خلال شهر يوليو. 13. وتزايدت نسب البحث عن مصر كواجهة سياحية عبر شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بمتوسط 60٪ مقارنة بالشهر السابق.

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