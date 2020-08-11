شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يعقد اجتماعا مع شركة «Easy Jet» لدفع الحركة الوفدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مدير ومسؤولي شركة Easy Jet، ثاني اكبر شركات الطيران في أوروبا، لمناقشة تعزيز سبل التعاون مع الشركة لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

واستهل وزير السياحة الاجتماع باستعراض الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو الماضي لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر كمرحلة أولى، مضيفا أن الإجراءات لم تؤثر على استمتاع السائحين بإجازتهم على شواطئ مصر الخلابة.

وتابع: «التزام مصر بتطبيق هذه الإجراءات نجح في تشجيع راغبي السفر والسياحة حول العالم على زيارة مصر بعد استئناف الحركة، ما ادي إلى زيادة عدد السائحين يوما بعد يوم، حيث استقبلت مدينتا شرم الشيخ والغردقة سائحين من اوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا«.

و خلال الاجتماع، هنأ مسئولو شركة Easy Jet وزير السياحة والاثار بحصول مصر على خاتم السفر الآمن «Safe Travel» من المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC“ ما يؤكد على الثقة في المنتج السياحي المصري، مؤكدين أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للشركة، ومشيدين بالاجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر.