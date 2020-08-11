شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصحح كراسة الإجابة مرة أخرى فى تظلمات الثانوية العامة؟.. التعليم تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من طلاب الثانوية العامة، يعتقد أن كنترولات الثانوية العامة تقوم بتصحيح كراسة الإجابة بعد تقديم الطالب تظلم، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التظلم على نتيجة الثانوية العامة ليس معناه قيام الكنترولات بتقدير وتصحيح كراسة الإجابة مرة أخرى.

وتابعت الوزارة يتم فحص والتأكد من وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة".

وأوضحت الوزارة، أنه لو تم اكتشاف أن هناك جزئيات غير مقدرة مثل المسودة فى نهاية كراسة الإجابة أو أسئلة لم تصحح ففى هذه الحالة يجب على الطالب أن يشير إلى مثل هذه الجزئيات أثناء الاطلاع وكتابتها فى الملاحظات حتى يتم تقديرها ومنح الطالب درجة هذه الجزئيات فورا.

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020.



وقررت الوزارة فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتبارًا من الخميس 6 أغسطس 2020، حتى يوم الخميس 20 أغسطس 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.



وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالى:-



- سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ ماكينات فوري.



- تقدم طلبات الاطلاع فى المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التى حددتها اللجنة مرفقًا بها الايصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الايصال.



- بدء تقديم الطلبات وسداد الرسوم اعتبارًا من يوم الخميس 6 أغسطس 2020، بحيث يتقدم الطالب أو ولى الأمر بطلب التظلم فى المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به ايصال السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة.