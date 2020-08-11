شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: جارى فحص طلبات التحول من ممارسة لـ"كودى" لبدء التركيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم حاليا فحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الذين يرغبون في التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كهرباء كودى، مؤكدا أنه سيتم البدء في تركيب العدادات الكودية فور الانتهاء من فحص الطلبات والتأكد من استيفاء ها للشروط والقواعد.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العداد الكودى مسبوق الدفع يعتبر فى صالح المواطنين والدولة معا لانه يعتمد على المحاسبة الدقيقة لاستهلاك الكهرباء لاعتماده على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على التحويل من نظام الممارسة لعداد كودى.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.