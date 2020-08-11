شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لحوم مجمدة ودواجن ومنتجات ورق عنب وكرنب ببطاقة التموين ضمن نقاط الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح المجمعات الاستهلاكية اللحوم المجمدة والدواجن على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التى تصرف لأصحاب البطاقات مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم طرح أيضا منتجات ورق العنب والكرنب المجمدة ضمن سلع نقاط الخبز، بجانب انتظام صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى .

يأتي ذلك في الوقت الذى طرحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية العديد من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بهدف تطوير المنافذ وزيادة طرح السلع والمنتجات الغذائية لأكثر من ثلاثة أضعاف بجانب تنوع المنتجات، مما يؤدى إلى زيادة المنتجات المطروحة، وبالتالي انخفاض أسعارها لصالح المستهلك.

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طرح المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف من خلال نظم تشغيل حديثة، فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم بجانب العمل على عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك .