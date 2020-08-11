شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. اتفاق مصر والسودان وأثيوبيا على رفع اجتماعات سد النهضة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. التموين: صرف 35% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن تعرف على آليات العمل بالأوكازيون الصيفى × 6 معلومات محافظ الجيزة: تخفيض تنسيق الثانوية العامة استجابة لأولياء الأمور الصحة: نسب التعافى من كورونا قفزت لـ55.1% لأول مرة الصحة: استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بجميع مستشفيات الوزارة مديرية أمن القاهرة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ بقطاعات العاصمة Advertisements وزير التنمية المحلية يعلن انتهاء المحافظات من الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ الإفتاء: توجيه الصدقة الجارية حاليا للمستشفيات أولى من بناء المساجد.. فيديو الصحة: تسجيل 174 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و26 وفاة الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ3 ملايين مواطن بمبادرة رئيس الجمهورية وزير التعليم: بنك المعرفة ساهم فى مواجهة أزمة كورونا ونجاح المنظومة الجديدة اتفاق مصر والسودان أثيوبيا على رفع اجتماعات سد النهضة لمدة أسبوع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار 24 ساعة.. اتفاق مصر والسودان وأثيوبيا على رفع اجتماعات سد النهضة أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.