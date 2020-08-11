شكرا لقرائتكم خبر عن الأسوشيتيد برس: المشتبه به فى حادث البيت الأبيض أصيب بجروح خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية، إن تفاصيل قليلة للغاية ظهرت حول الشخص الذي أطلق عليه جهاز الخدمة السرية النار خارج البيت الأبيض، وتسبب فى وقف المؤتمر الصحفى اليومى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل أن يستأنفه مرة أخرى بعدها بدقائق.

وكشفت الوكالة أن إطلاق النار وقع بالقرب من شارع 17 وشارع بنسلفانيا على بعد بنايات فقط من البيت الأبيض ، وفقًا لمصدرين مطلعين على الوضع لا يزال مسؤولو إنفاذ القانون يحاولون تحديد دافع المشتبه به.

تم نقل المشتبه به إلى مستشفى محلي ، وقالت إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة كولومبيا إن الرجل أصيب بجروح خطيرة أو خطيرة للغاية كانت السلطات تحقق فيما إذا كان الفرد لديه تاريخ من المرض العقلي.

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه كان هناك "إطلاق نار" خارج البيت الأبيض، وهو ما دفع مسئولو الخدمة السرية إلى الدخول بشكل مفاجئ إلى المؤتمر الصحفى لاصطحابه بالخارج.

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وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عاد إليه بعد قطع البث وإخراجه من الغرفة "لقد كان إطلاق نار خارج البيت الأبيض ... أود أن أشكر الخدمة السرية على القيام بعملهم السريع والفعال دائمًا ... تم نقل شخص ما إلى المستشفى." وأضاف: "لقد فوجئت. لقد فوجئت أيضا. أعتقد أنه أمر غير معتاد ".

قال إنه يفهم أن المشتبه به مسلح. "ربما لا علاقة لي بأي شيء." ولدى سؤاله عن الموقع ، قال ترامب: "كان خارج المبنى".

وسأله الصحفيون عن ملابسات الحادث، فقال ترامب إن المشتبه به يبدو أنه كان مسلح لكنه ليس لديه معلومات سوى أنه تم إطلاق النار عليه من خارج المبنى ولم يكن بالداخل.

وسئل ترامب عما إذا كان يشعر بالارتباك أو المفاجأة، فرد "هل أبدو مرتبكا"؟