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التأمين الصحى الشامل يدعو المتعافين من فيروس كورونا التبرع بالبلازما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت منظومة التأمين الصحى الشامل المتعافين من فيروس كورونا التبرع بالبلازما ببنوك الدم القومية لاستغلالها فى علاج الحالات المصابة بالفيروس داخل مستشفيات العزل، وقالت منظومة التأمين الصحي الشامل إن البلازما عبارة عن مكونات الدم والتى يتكون فيها أجسام مضادة عند التعافى من الفيروس.

 

يشار إلى أن البلازما هى الجزء السائل من الدم الذي يحتوى على الماء والأملاح والإنزيمات والأجسام المضادة والبروتينات الأخرى، وإنه أكبر مكون فردى (حوالى 55%) من دم الإنسان وهو ما يتبقى بعد إزالة خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية والمكونات الخلوية الأخرى.

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فعندما تنتقل عدوى فيروس من شخص مصاب إلى شخص سليم، فإن جهاز المناعة لديه دفاعات متعددة، وفقا للدكتورة ميشيل دوناتو، الباحث الرئيسى فى دراسة البلازما العلاجية فى المركز الطبى بجامعة هاكنساك فى نيو جيرسي، الاستجابة المناعية الفطرية هى رد فعل الجسم الفورى، وهو حارس عام ضد أى خلايا غريبة، بعد اختراق الفيروس لهذا الدفاع توجد فترة زمنية حتى يتمكن جهاز المناعة التكيف من إنتاج أجسام مضادة محددة ضد الفيروس.

 

 

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