شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: خطأ درجات اللغة العربية للثانوية العامة من فنى الوزارة وتداركناه سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن خطأ الدرجات فى نتيجة مادة اللغة العربية للثانوية العامة حدث نتيجة خطأ فنى فى ضغط حجم خانة رصد دراجات المادة، وبالتالى فهو خطأ تقنى فى الـ"cd" المرسل لموقع الخليج 365، وجرت معالجة الخطأ سريعا وتداركه وإرسال "cd" أخر للدرجات، وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، أنه لم يشتكى الطلاب من امتحان اللغة العربية، مؤكدا أنه ليس هناك أى أخطاء أو مشكلات فى رصد درجات مادة اللغة العربية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إنه يتم فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة من خلال الكنترول وبأرقام سرية، مضيفًا: "لو طالب ليه 20 درجة أجيب إعدام للى صححله الورقة"، موضحا، أن "التظلمات موضوع مهم وحساس، وهناك كنترول يدير العملية، وبالتالى التظلمات تدار من خلال كنترول بأرقام سرية، ولو ليك حق هتاخده".

وتابع: "يتم فحص أوراق الإجابات بناء على معايير"، مضيفًا: "التظلمات ليست إعادة تصحيح، ولن الطالب يري كراسته ويتم فحص الإجابات التي جرى تصحيحها، وأخطاء جمع الدرجات".

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وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، قال إن هناك الكثير كان لا يرغب في إتمام موسم الثانوية العامة، ولكن الوزارة كثفت جهودها وتحدت كل الظروف وتمكنت من إنجاز الموسم بنجاح كبير، مشيرا إلى أن نظام التظلمات في المحافظات يتم بطريقة سلسة، مبديا استعجابه من الزحام الذى شهدته بعض الأماكن الخاصة بتظلمات طلبة الثانوية العامة.

وطالب، خلال مداخلة تليفزيونية، أولياء الأمور بالتوجه إلى مكان التظلم بصحبة نجله فقط، دون أن يصطحب معه أحد، مشيرا إلى أنه بناء على طلب التظلم يقوم الكنترول بتصوير نموذج الإجابة ويتم الإطلاع عليه من قبل الطالب ومرافقه من خلال النسخة التى تم تصويرها وليست النسخة الأصلية.

وأوضح أن بعد أن يقوم ولى الأمر أو الطالب بكتابة كل الملاحظات الخاصة بورقة الإجابة، تعود مرة أخرى للكنترول لفحص الملاحظات.