شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ملامسة اليد للفم أثناء التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان في منشور لها، إن تعاطى التبغ يعتمد علي ملامسة اليد للفم مما يزيد من احتمالية انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان.

وطالبت وزارة الصحة المواطن، باتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية امنعا لعدوى كوفيد 19 مؤكدة أن الفيروس مازال موجود ويمكن اصابة اي فرد، مضيفة: "الفيروس اصبح ضعيفا والحالات البسيطة والمتوسطة تتعافي سريعا ونقدم العلاج للحالات الحرجة حتى تمام التعافي".

وكانت عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، بمديري مستشفشات الحميات بجميع محافظات الجمهورية، عبر تقنية "الكونفرانس كول"، لمتابعة سير العمل، و الاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى. Advertisements ووجهت الوزيرة الشكر لمديري مستشفيات الحميات بجميع محافظات الجمهورية، والعاملين بالقطاع الصحي، على ما يبذلونه من جهد لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، مما كان له أثرًا إيجابيًا في مواجهة الفيروس وانخفاض أعداد المصابين والوفيات، مؤكدة أنهم مثالاً يحتذى به، لافتة إلى إشادات القيادة السياسية بالقوى البشرية والأطقم الطبية العاملة بالقطاع الصحي في مصر.