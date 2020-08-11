شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنشر أسعار التصالح على مخالفات البناء بعدة مراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت محافظة الجيزة قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالقيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث يبدأ سعر متر التصالح في الأغراض السكنية من 65 جنيها للمتر.

كما نشرت المحافظة القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة الصف، والخاصة بمناطق ( مركز ومدينة الصف والوحدة المحلية الودى والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والقرى التابعة لها والوحدة المحلية للأقواز والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بغمازة الصغرى والقرى التابعة لها ) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 الى 12 م وبعرض من 6 إلى 9 م وبعرض أقل من 6 م، حيث جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 135 جنيها.

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كما أعلنت محافظة الجيزة القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة أبو النمرس، وكان أصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة)، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 الى 12 م وبعرض من 6 الى 9 م، وجاءت اقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيها.