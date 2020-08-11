شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أشعر بالأمان داخل البيت الأبيض.. والمشتبه به نقل إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن حادث إطلاق النار الذى وقع منذ قليل، كان خارج مقر البيت الأبيض، قائلا للصحفيين والمشاركين فى المؤتمر الصحفى اليومى حول فيروس كورونا: "أنا أشعر بالأمان داخل البيت الأبيض".
وأضاف الرئيس الأمريكى ترامب، أن رجال الخدمة السرية تعاملوا مع الحادث بشكل سريع، وجارى استكمال التحقيقات فى هذا الحادث الذى لن يؤثر على العمل داخل البيت الأبيض، مؤكدا أن المشتبه به نقل إلى المستشفى.
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