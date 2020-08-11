شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعود لمؤتمره..ويكشف: كان هناك إطلاق نار و تم ضبط المشتبه به..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه خرج بشكل سريع من المؤتمر وتم اصطحابه إلى الخارج لأن هناك كان إطلاق نار وتم إصابة المشتبه به، وأخذه إلى المستشفى، وأضاف أن الأمن سمع إطلاق نار لهذا اصطحبوه، وأكد أن إطلاق النار كان من قبل ضباط إنفاذ القانون. وكان الرئيس الأمريكى، غادر المؤتمر الصحفى اليومى بشكل مفاجئ وغير معتاد. Advertisements بعد دقائق فقط من مؤتمره الصحفي، غادر ترامب فجأة بعد أن قال له أحد الموظفين شيئًا وأخرجه، وكان خروجه المفاجئ غير معتاد للغاية، وحاول المراسلون في الموقع الحصول على مزيد من المعلومات حول ما يحدث، وتم قطع البث المباشر بعد ذلك بوقت قصير

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