شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يغادر مؤتمره الصحفى بشكل مفاجئ وسط حديثه دون سبب واضح ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، المؤتمر الصحفى على الهواء مباشرة دون سبب واضح وسط حديثه، ودخل شخص واصطحب الرئيس.

بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقول إنه يريد التأكيد على مدى عدم كفاءة التصويت عبر الايميل واصفا إياه بأنه "كارثة"، مشيرا إلى أن هناك تقارير تفيد بأن هناك ما يقرب من مليون صوت فى ولاية فيرجينا أثبتوا أنهم غير صالحين ومن بينهم متوفين ولكن لا تزال أسمائهم موجودة ويمكن لأى شخص استغلالها لتزوير الانتخابات.

وأضاف فيما يتعلق بمواجهة الولايات المتحدة لفيروس كورونا، فى مؤتمر صحفى أن مؤشرات البورصة الأمريكية بدأت ترتفع.

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطة تحفيز جديدة لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا الاقتصادية، والذين فقدوا أعمالهم أو أجبروا على أخذ اجازة ولحماية المواطنين الذين لا يستطعون سداد الأجور من الطرد.

وتعرضت الخطوة لاانتقادات لتعارضها مع مبادئ ضبط الإنفاق داخل الكونجرس.

وكان كشف الرئيس الأمريكى الذي يواجه انتقادات لإدارته لوباء كوفيد – 19، السبت عن خطة جديدة أصدرها بمرسوم رئاسي، لمصلحة ملايين الأمريكيين المهددين بالطرد من بيوتهم والذين يعانون من البطالة بسبب الوباء.

ووقع أربع وثائق تنص على تخفيف أعباء عن الأجور، وتمديد تعويض البطالة بقيمة 400 دولار في الأسبوع وحماية المستأجرين المهددين بالطرد من بيوتهم وتأجيل تسديد قروض الطلاب.