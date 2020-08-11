شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أكثر من 13 مليون حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 13 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما تم تسجيل أكثر من 20 مليون اصابة بالفيروس التاجى، وتسجيل أكثر من 735 ألف حالة وفاة فى العالم.

وفيما تواصل الجهات المعنية فى مختلف دول العالم جهودها من اجل التوصل إلى لقاح أو علاج فعال للفيروس فى أقرب وقت ممكن فى أقرب وقت ممكن، عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية، حيث تعد التوصل إلى لقاح الحل النهائى للتعامل مع هذا الوباء العالمى.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وشهدت الفترة الماضية تراجع الاصابات فى عدد من الدول، بينما تسجل دولا أخرى اصابات مرتفعة بشكل يومى بهذا الفيروس.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا فى العالم من تفشى وباء كورونا، حيث تعد الأولى عالميا فى تسجيل الاصابات والوفيات بالفيروس، حيث رصدت أكثر من 5 ملايين اصابة بالفيروس إضافة إلى أكثر من 160 ألف حالة وفاة، وتأتى بعدها فى المركز الثانى دولة البرازيل التى سجلت أكثر من 3 ملايين اصابة، وحلت الهند فى المركز الثالث.