شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: جولات ميدانية لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن هناك جولات ميدانية دورية للتوسع فى إقامة مراكز تجميع الألبان، حيث تعمل مراكز الألبان على الحد من دور الوسطاء فى عملية تسويق الألبان فى القطاع الريفى، خاصة بعدما أصبح لدينا خريطة واضحة للثروة الحيوانية فى مصر، تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، مما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للمراكز، وبالتالى اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديدة لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل.

وأضاف نائب وزير الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تكليفات قطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة، بالتوسع فى إقامة مراكز الألبان ورفع كفاءتها وتطويرها، متابعا أن تطوير نقاط تجميع الألبان هى المنفذ التسويقى لصغار المربين ومنتجى الألبان وتيسيرا عليهم تم صدور القرار الوزارى رقم 94 لسنة 2020 المتعلق بإصدار تراخيص التشغيل لمراكز تجميع الألبان من قبل تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات.

وكان الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، قام بعدد من الجولات الميدانية، كان آخرها قرية أبشواى الملق بمركز قطور لتفقد نقاط تجميع اللبن ضمن مبادرة تطوير نقاط تجميع الألبان، رافقه أثناء الزيارة الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور محمد يوسف استشارى الإنتاج الحربى بجامعة عين شمس، والمهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، وتأتى هذه المبادرة بالتعاون مع الإنتاج الحربى، حيث إنه سيقوم بتوفير مستلزمات نقاط التجميع لتطويرها والنهوض بها والوصول إلى أعلى مواصفات قياسيه للنقاط.

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وقال نائب وزير الزراعة إن البنك الزراعى المصرى يوفر قروضا بفائدة 5% متناقصة لأصحاب مزارع الحيوانات والدواجن، وكذا نقاط التجميع، مضيفا أن نقاط التجميع التى سيتم تطويرها ستمنح شهادة الأيزو، وذلك بعد تطويرها بالكامل ورفع كفاءة مواصفات اللبن القياسية بها كنسبة الدهن باللبن لا تقل عن 3,5% والمواد الصلبة 8,2% والعد البكتيرى أقل من 5 ملايين.

وأضاف أنه سيتم تزويد نقاط التجميع بالحلابات النقالة (الحلابات المزدوجة) ووحدة الشيلر (تبريد مفاجئ لخفض درجة حرارة اللبن) وفلاتر تنقية اللبن من الشوائب وأجهزة قياس اللبن وغيرها من المستلزمات الحديثة، متابعا أنه سيتم توفير أماكن لتسويق الألبان والمنتجات الخاصة بأصحاب نقاط تجميع الألبان كالمصانع الخاصة، مشددا على أن مديرية الطب البيطرى تقوم بتسهيل الخدمات للمزارعين وأصحاب المزارع وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، موجها بضرورة استيفاء جميع البيانات اللازمة لنقاط تجميع الألبان وحصرها على وجه السرعة من قبل مديرية الزراعة بالغربية للعمل بأسرع وقت على تطويرها.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن مبادرة تطوير نقاط تجميع الألبان الهدف منها رفع كفاءتها ورفع معدلات الأدء بها لتواكب الاشتراطات الدولية وفتح آفاق أكثر للتصدير، مضيفا أن البنك المركزى قد وافق على استثناء صغار المربين من العاملين فى مجال إناث الماشية ومجال مراكز تجميع الألبان ومجال تربية الدواجن من الشرط القانونى للتمويل، وأصبح تيسير تمويل المشروعات لأقصى درجة، وذلك لأن صغار المربين يمتلكون من 70 الـ80% من الثروة الحيوانية.

وطالب أصحاب النقاط والمزارع بضرورة وجود أماكن لتسويق الألبان، كما طالبوا بتوفير منافذ من خلال الطب البيطرى للأدوية اللازمة لعلاج الحيوانات وتوفير اللقاح للحيوانات حتى لا يصبحوا فريسة لغش التجار وغلاء الأسعار.