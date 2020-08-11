شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالقاهرة تفتح باب الترشح للجان البت الفنى بقانون البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت نقابة المهندسين بالقاهرة تلقى طلبات الترشح للمهندسين الراغبين فى الاشتراك بعضوية لجان البت الفنى بقانون البناء، بدءا من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع، وذلك فى إطار الدور القومى لنقابة المهندسين والمهنى فى آليات وقواعد العمل الهندسى بالدولة المصرية والارتقاء به، والمحافظة عليه والتأكد من جودته بما يحقق صالح الوطن وذلك وفقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، ونظامه الأساسى ولوائح ممارسة المهنة وطبقا لمتطلبات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقرار رئيس الوزراء رقم 936 لسنة 2020، والمعدل للقرار رقم 800 لسنة 2020.

وحددت نقابة المهندسين بالقاهرة اشتراطات الترشح للأعضاء الراغبين فى الاشتراك بعضوية لجان البت الفنى، أولا: للترشح لمنصب رئيس لجنة البت الفنى، يتطلب ذلك مهندسين استشاريين تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشآت خرسانية معدنية"، وخبرة لا تقل عن 15 سنة، وللترشح لعضوية لجان البت الفنى، يتطلب ذلك مهندسون "مدنى / عمارة"، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

ويشترط فى المهندس المتقدم: "خبرة عملية فى مجال التخصص المطلوب وشهادات الخبرة الدالة على ذلك السيرة الذاتية، اشتراك النقابة مجدد لسنة 2020، وتقديم ما يثبت تجديد العضوية، أن يكون المهندس حسن السير والسلوك، وألا يكون صدر ضده أى أحكام مخلة بالشرف والمهنة، ولا يكون صدر عليه حكم تأديبى من النقابة.

ويتم تقديم طلبات الترشح فى مظروف مغلق يحتوى على المستندات اللازمة لذلك، بمقر نقابة مهندسين القاهرة بشارع يوسف عباس - مدينة نصر، على أن يوضح بالطلب المنطقة والحى، والمطلوب الالتحاق بلجنة البت الفنى التى سيتم تشكيلها.