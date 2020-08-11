شكرا لقرائتكم خبر عن "ايزى جيت" بعد اجتماع مسئوليها مع وزير السياحة: نرغب فى استئناف رحلاتنا لمصر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أمس الاثنين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مدير ومسئولي شركة Easy Jet، ثاني أكبر شركات الطيران في أوروبا، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون مع الشركة لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع باستعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو الماضي لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر كمرحلة أولى، وأن الإجراءات لم تؤثر علي استمتاع السائحين باجازتهم علي شواطئ مصر الخلابة، والتزام مصر بتطبيق هذه الاجراءات نجح في تشجيع راغبي السفر والسياحة حول العالم علي زيارة مصر بعد استئناف الحركة مما أدى إلى زيادة عدد السائحين يوما بعد يوم حيث استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة سائحين من اوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا.

وخلال الاجتماع هنأ مسئولو شركة Easy Jet وزير السياحة والأثار حصول مصر علي خاتم السفر الآمن "Safe Travel" من المجلس الدولي للسياحة و السفر “WTTC “ مما يؤكد علي الثقة في المنتج السياحي المصري، مؤكدين علي اهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للشركة، و مشيدين بالاجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر.

كما أثنوا على الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة، معربين عن رغبة الشركة في استئناف تنظيم رحلاتها إلى المقاصد السياحة المختلفة في مصر في القريب.