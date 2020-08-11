شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..من تفجير مرفأ بيروت لرحيل حكومة دياب..دقيقة واحدة تلخص المشهد اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسبوع هو الأصعب فى حياة اللبنانيين، منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري، بعد تفجير نترات الأموينوم التي كانت بمستودعات المرفأ، الفيديو التالي يلخص هذه الأحداث العصيبة التي أدمت قلوب العالم. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..من تفجير مرفأ بيروت لرحيل حكومة دياب..دقيقة واحدة تلخص المشهد اللبنانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.