شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تدفع بـ450 أتوبيسا لنقل أفراد تأمين اللجان الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه تم توفير 150 أتوبيس نقل عام و250 مينى باص لنقل أفراد تأمين اللجان الانتخابية، بانتخابات مجلس الشيوخ والتى ستبدأ اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه تم تعقيمها بالكامل.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة لـ"الخليج 365"، أن هناك 50 أتوبيسا تابعة للقوات المسلحة بإجمالى 450 أتوبيس ومينى باص ستنقل أفراد التأمين.

وفى السياق، كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد عددا من المقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزية المقرات لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، حيث زار مدرستي التربية الفكرية بالفردوس بإدارة الوايلى التعليمية ومدرسة نوبار الإعدادية بإدارة عابدين التعليمية.

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وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير.

وشدد المحافظ على عدم السماح مطلقاً بانتظار أي سيارات في حرم المدارس وعمل تندات لحماية الناخبين من حرارة الجو مع وجود مراوح للتهوية وإمداد اللجان بكراسى متحركة لمعاونة كبار السن، كما أكد أنه تم اختيار اللجان الفرعية بحيث تكون قريبة من الباب الرئيسي للجنة، وأن تكون بالأدوار الأرضية، وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء باستمرار رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات.

كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء بالمرور ليلاً على المقرات الانتخابية والتأكد من إضاءة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المقرات، واطمأن المحافظ على غرف المبيت للخدمات القائمة على تأمين المقرات وإعدادها بالفراش المناسب.