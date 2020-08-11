بسمة وهبة تشكر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد استجابتها لحالة الطالبة نور وإعطائها منحة خاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ بسمة وهبة : خالد الطوخى جبر بخاطر الطالبة نور بعد وفاة شقيقها ووالدها فى الامتحان واعطاها منحة خاصة

"نور الهدى عبد الغفار" طالبة، خاضت امتحانات الثانوية العامة فى ظروف صعبة، بل وتعتبر مأساوية، حيث توفى شقيقها فى حادث، قبل أيام قليلة من امتحاناتها ورغم ذلك لم تفقد نور تركيزها أو حماسها فى استكمال مسيرتها التعليمية، وأصرت على استكمال الامتحانات.

مأساة تور لم تتوقف عند هذا الحد، حيث رحل والدها أيضا بعد رحيل شقيقها بأيام، إثر إصابته بفيروس كورونا فى عزاء شقيقها، وللمرة الثانية، ورغم نكبتها وقسوة الظروف، لم تتخل عن امتحاناتها، أو مستقبلها.

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نور، استطاعت أن تحقق نتيجة 95 % فى امتحانات الثانوية العامة، وهى النتجة التى لم يتوقع أحد من المقربين لنور، بسبب الأحداث الصعبة والمأساوية التى مرت بها، قبيل، وأثناء الإمتحانات.

الطالبة نور، قالت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها لم تكن فى كامل تركيزها خلال امتحانات الثانوية العامة التى خاضتها بسبب ما حدث لها من وفاة والدها وشقيقها، وناشدت الإعلامية بسمة وهبة رجال التعليم والجامعات الأهلية مساندة ومساعدة الطالبة نور.

وفى استجابة سريعة ، أعلنت الإعلامية بسمة وهبة أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توصلوا مع إدارة البرنامج، لتبنى مشكلة الطالبة نور، لتكون طالبة بالجامعة من العام المقبل.

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة من خلال برنامجها "كل اليوم" الشكر إلى الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعمه وسرعة استجابته لتبنى الطالبة، وهو ما وصفته بـ "جبر الخواطر"، وجزء من المسئولية المجتمعية لجامعة مصر، مؤكدة على دور جامعة مصر فى دعم الدولة من خلال إنشاء دار العزل بمستشفى سعاد كفافى.

وقالت بسمة وهبة، أن ما تقوم به جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليس غريب على الدكتور الطوخى الذي يعمل على دعم العملية التعليمية.