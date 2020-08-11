شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ونهايته ووقت الراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ صباح اليوم، الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، عملية التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ وتستمر على مدار يومين، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، ويتخلل وقت التصويت ساعة للراحة اعتبارًا من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرًا، وذلك وفق المواعيد المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ من بين المسجلين فى قواعد بيانات الناخبين، أمام اللجان المقيد أسمائهم بها، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية 14 ألفًا و92 لجنة فرعية يشارك 18 ألف قاض أساسى واحتياطى فى الإشراف عليها، ويعاونهم 120 ألف موظف.

الهيئة الوطنية للانتخابات - صورة أرشيفية