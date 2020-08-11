شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعادة تشغيله بـ«العزل».. مستشفى كفر الدوار يستقبل 6 مصابين بـ«كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى كفر الدوار العام 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم حجز 3 حالات منهم بالأقسام الداخلية بينما تم حجز 3 آخرين بقسم العناية المركزة.

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن إخلاء المستشفى من الحالات وتطهيره تمهيدًا لاستقبال الجمهور عقب أجازة عيد الأضحى، إلا أن المستشفى تم تشغيله ضمن 3 مستشفيات على مستوى محافظة البحيرة وهى حميات دمنهور وصدر دمنهور بالإضافة إلى كفر الدوار العام كمستشفيات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا فى البحيرة.

ويعتبر مستشفى كفر الدوار من أكبر المستشفيات على مستوى المحافظة واستقبل قرابة 1500 مصاب بالفيروس خلال فترة تشغيله كمستشفى للعزل الصحى برئاسة الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، ويوجد بالمستشفى 218 سريرًا.

الفوج الأول من أطباء مستشفى عزل كفر الدوار أثناء مغادرة المستشفى - صورة أرشيفية

وتقدم النائب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بطلب إحاطة لوزيرة الصحة معترضًا على إعادة تشغيله مرة أخرى كمستشفى للحجر الصحى لمصابى فيروس كورنا فى البحيرة، لكونه يخدم أكثر من 2 مليون مواطن هم سكان مركز كفر الدوار بالإضافة إلى الحالات المصابة بالطريق الدولي الساحلى وطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعى السريع.

تقدم محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب، عن دائرة كفر الدوار بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسبب استمرار تشغيل مستشفى كفر الدوار العام كمستشفى للعزل الصحى، موضحًا أن المستشفى يخدم 2 مليون مواطن ويخدم الطريق الزراعى والدولى، وهو مجهز لخدمة تلك الحالات - صورة أرشيفية